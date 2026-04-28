Öz Büro-İş Sendikası tarafından çalışanlar üzerindeki vergi yükünün gündeme taşındığı Vergi Çalıştayı, Ankara’da Emek Akademisi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; iki oturum halinde düzenlenen çalıştaya, 2021–2023 dönemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, vergi meselesinin Türkiye için kritik bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Gülbaba, “Vergi konusu artık bir milli mesele haline gelmiştir. Bu alanın istismar edilmesine izin vermemek için bilimsel ve yapıcı bir zeminde tartışılması gerekiyor” dedi. Verginin devletin temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Gülbaba, amaçlarının vergi vermekten kaçınmak değil, adil bir sistemin nasıl kurulacağını tartışmak olduğunu ifade etti.

GÜLBABA: VERGİ KONUSU ARTIK BİR MİLLİ MESELE HALİNE GELDİ

Vergi Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, vergi meselesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve milli bir konu haline geldiğini söyledi. Vergi sisteminin sloganlarla değil, akıl, hakkaniyet ve bilimsel veriler ışığında yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Gülbaba, “Vergi konusu artık bir fay hattı haline gelmiştir. Bu mesele istismar edilmeden, yapıcı ve gerçekçi bir zeminde tartışılmalıdır.” dedi.

Sendika olarak vergi vermekten kaçınmak gibi bir anlayışlarının olmadığını belirten Gülbaba, amaçlarının adil ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin nasıl kurulacağını tartışmak olduğunu ifade etti. Gülbaba, “Tabii ki vergi vereceğiz. Hem de büyük bir sorumluluk duygusuyla vereceğiz. Ancak bunun nasıl alındığı, kimden alındığı ve nereye harcandığı sorusu son derece hayati bir meseledir.” diye konuştu.

Verginin devleti ayakta tutan temel unsurlardan biri olduğunu söyleyen Gülbaba, güçlü devlet anlayışının ancak adaletli bir vergi sistemiyle mümkün olacağını belirtti. “Biz güçlü bir devlet, onurlu bir millet anlayışıyla hareket ediyoruz. Devletin milletinin yanında olduğunu biliyoruz ancak vatandaş-devlet ilişkisinde vergi başlığının daha sağlıklı bir zemine oturtulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“EMEK AKADEMİSİ ÇÖZÜM ÜRETEN BİR MERKEZ OLACAK”

Öz Büro-İş Sendikası’nın 15. kuruluş yıl dönümünde Emek Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Gülbaba, bu yapının yalnızca sendikal bir merkez değil, aynı zamanda çalışma hayatının sorunlarına çözüm üretecek bir düşünce platformu olacağını söyledi. “Alışılagelmiş, slogan üreten sendikal anlayışların yerine; çözüm üreten, emeğin geleceğini düşünen bir yapı kurmak istiyoruz” diyen Gülbaba, dijitalleşme, kapitalizm, yeni sermaye yapıları ve çalışma hayatındaki dönüşümlerin burada bilimsel olarak ele alınacağını kaydetti.

ÖZEL SEKTÖRE ELEŞTİRİ: KÂR ODAKLI BAKIŞ SORUNU DERİNLEŞTİRİYOR

Konuşmasında özel sektöre de eleştiriler yönelten Gülbaba, bazı işverenlerin sosyal adalet ve emek hakkı yerine yalnızca kâr odaklı hareket ettiğini söyledi. Bu anlayışın çalışma hayatındaki sorunları büyüttüğünü belirten Gülbaba, özellikle toplu iş sözleşmeleri ve sendikal örgütlenme süreçlerinde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. “Bu ülkede yıllardır büyük kazançlar elde eden bazı işverenler, emekçilerin en temel haklarında dahi geri adım atıyor. Sorunları ahlaki, adaletli ve hakkaniyetli bir zeminde tartışmakta zorlanıyoruz.” dedi.

“VERGİ ADALETİ, EMEĞİN KORUNMASIDIR”

Gülbaba, vergi adaletinin yalnızca ekonomik bir düzenleme değil, aynı zamanda sosyal adaletin temel şartı olduğunu belirterek, çalışanların geçim sıkıntısının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. “Geçinemeyen insanların vergi konusundaki itirazı duygusal değil, hayatın içinden gelen gerçek bir taleptir” diyen Gülbaba, çalıştay sonunda ortaya çıkacak akademik değerlendirmelerin kitaplaştırılarak ilgili kurumlara ulaştırılacağını da ifade etti.

ESKİ BAKAN BİLGİN: DEMOKRASİ VE EMEK AYRILMAZ

Çalıştayda konuşan 2021–2023 dönemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, vergi sistemi ile emek ve demokrasi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bilgin, “Demokrasi olmadan sendikal mücadele gelişemez. Demokrasi, emekçilerin ekmeğinin korunduğu rejimdir. Bu nedenle her şartta sahip çıkılması gerekir” ifadelerini kullandı. Vergi sistemindeki dengesizliğe de vurgu yapan Bilgin, “Emekçilerin ödediği vergi ile sermayenin ödediği vergi arasındaki fark ciddi sorunlara yol açıyor. Vergi adaletinin sağlanması şart.” dedi.

MADEN İŞÇİLERİNE DESTEK: BU HUKUKSUZLUK MAZUR GÖRÜLEMEZ

Bilgin’in konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Ankara’da günlerdir hak mücadelesi veren maden işçileri oldu. Eskişehir’den Ankara’ya gelerek hak arayan ve Enerji Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaşan işçilere değinen Bilgin, maden şirketinin tutumuna sert tepki gösterdi. “İşçileri mağdur eden bu yaklaşım, Türk iş hukukuna ve Meclis’in çıkardığı yasalara açık bir saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğu açıkça kınıyorum. Emekçilere karşı bu davranışlar asla mazur görülemez.” diyen Bilgin, emeğin yok sayıldığı bir düzende kalkınmanın mümkün olmayacağını vurguladı.

