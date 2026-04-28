Verilere göre dolandırıcılar özellikle Instagram üzerinden kullanıcıları hedef alıyor. En yaygın senaryo ise “iPhone kazandınız” mesajlarıyla başlıyor.
Dolandırıcılık süreci genellikle şu şekilde ilerliyor:
- Kullanıcıya “çekiliş kazandınız” mesajı gönderiliyor
- Kargo, vergi veya sigorta adı altında küçük ödemeler talep ediliyor
- İlk ödeme sonrası yeni ve daha yüksek ücretler isteniyor
- Süreç ilerledikçe toplam kayıp on binlerce liraya ulaşabiliyor
- Ödeme yapmayan kullanıcılar icra veya yasal işlemle tehdit ediliyor
Çok aşamalı dolandırıcılık yöntemi dikkat çekiyor
Şikayetvar verilerine göre bu yöntem artık tek seferlik değil, çok aşamalı bir dolandırıcılık modeline dönüşmüş durumda. Dolandırıcılar:
- Sahte veya taklit hesaplarla güven oluşturuyor
- Kullanıcının kişisel bilgilerini (kimlik, adres, telefon) talep ediyor
- Sürekli artan ödeme talepleriyle mağduru baskı altına alıyor
Bu süreçte yalnızca maddi kayıp değil, kişisel veri güvenliği riski de ortaya çıkıyor.
Mağdurların yaşadığı kayıplar dikkat çekiyor
Platforma yansıyan bazı şikayetlerde kullanıcıların ciddi miktarlarda para kaybettiği görülüyor:
- 18.750 TL ödeme yapan bir kullanıcıya ek 14.651 TL daha talep edildi
- Yaklaşık 24 bin TL ödeme yapan bir kullanıcı ürün teslimi alamadı
- Bazı mağdurlar hem para kaybı hem de tehdit mesajlarıyla karşılaştı
- Kimi vakalarda toplam talep 150 bin TL’ye kadar çıktı
Uzmanlardan dolandırıcılık uyarısı
Yetkililer ve platform, kullanıcıların bu tür tuzaklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Öne çıkan uyarılar ise şöyle:
- “Kazandınız” mesajlarına şüpheyle yaklaşın
- Kargo, vergi veya sigorta bahanesiyle para isteyenlere güvenmeyin
- Şüpheli hesapları mutlaka kontrol edin
- IBAN üzerinden para göndermeden önce doğrulama yapın
- Kimlik, adres ve telefon gibi bilgileri paylaşmayın
- Yasal tehditlerin çoğunlukla gerçek olmadığını unutmayın
- Mağduriyet durumunda bankaya ve resmi kurumlara başvurun
Kaynak: DHA