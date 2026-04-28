Verilere göre dolandırıcılar özellikle Instagram üzerinden kullanıcıları hedef alıyor. En yaygın senaryo ise “iPhone kazandınız” mesajlarıyla başlıyor.

Dolandırıcılık süreci genellikle şu şekilde ilerliyor:

Kullanıcıya “çekiliş kazandınız” mesajı gönderiliyor

Kargo, vergi veya sigorta adı altında küçük ödemeler talep ediliyor

İlk ödeme sonrası yeni ve daha yüksek ücretler isteniyor

Süreç ilerledikçe toplam kayıp on binlerce liraya ulaşabiliyor

Ödeme yapmayan kullanıcılar icra veya yasal işlemle tehdit ediliyor

Çok aşamalı dolandırıcılık yöntemi dikkat çekiyor

Şikayetvar verilerine göre bu yöntem artık tek seferlik değil, çok aşamalı bir dolandırıcılık modeline dönüşmüş durumda. Dolandırıcılar:

Sahte veya taklit hesaplarla güven oluşturuyor

Kullanıcının kişisel bilgilerini (kimlik, adres, telefon) talep ediyor

Sürekli artan ödeme talepleriyle mağduru baskı altına alıyor

Bu süreçte yalnızca maddi kayıp değil, kişisel veri güvenliği riski de ortaya çıkıyor.

Mağdurların yaşadığı kayıplar dikkat çekiyor

Platforma yansıyan bazı şikayetlerde kullanıcıların ciddi miktarlarda para kaybettiği görülüyor:

18.750 TL ödeme yapan bir kullanıcıya ek 14.651 TL daha talep edildi

Yaklaşık 24 bin TL ödeme yapan bir kullanıcı ürün teslimi alamadı

Bazı mağdurlar hem para kaybı hem de tehdit mesajlarıyla karşılaştı

Kimi vakalarda toplam talep 150 bin TL’ye kadar çıktı

Uzmanlardan dolandırıcılık uyarısı

Yetkililer ve platform, kullanıcıların bu tür tuzaklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Öne çıkan uyarılar ise şöyle:

“Kazandınız” mesajlarına şüpheyle yaklaşın

Kargo, vergi veya sigorta bahanesiyle para isteyenlere güvenmeyin

Şüpheli hesapları mutlaka kontrol edin

IBAN üzerinden para göndermeden önce doğrulama yapın

Kimlik, adres ve telefon gibi bilgileri paylaşmayın

Yasal tehditlerin çoğunlukla gerçek olmadığını unutmayın

Mağduriyet durumunda bankaya ve resmi kurumlara başvurun