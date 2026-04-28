Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarının devamında partisinden ayrılanlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. MHP lideri ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik tepki çeken sözleri hakkında konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE SERT TEPKİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'e sert sert bir dille eleştirdi. Lider Bahçeli, "Sözleri çifte standart ve kibir göstergesidir. Unutulmasın ki Avrupa Türkiye’siz yapamaz" dedi.

Devlet Bahçeli şöyle söyledi :”Ursula Hanım'ın şahsında tüm Avrupa'ya sesleniyorum. Türkiye gel dediğinde gel git denildiğinde giden bir unsur gibi görülemez. Türkiye yalnız rahat günlerin devleti değildir. Bu devletin kriz hafızası derindir. Türkiye hafife alanlar, vakarını edilgenlik sanmış, sabrının sınamaya kalkışmış ardından tarih karşısında mahcup olmuştur.

Avrupa Türkiye'siz yapamaz, güvelikte, enerjide, göç yönetiminde yapamaz. Türkiye Avrupa'sız tarihtir, devlettir, coğrafyadır, merkezi bir hakikattir. Avrupa bu hadsizliklerle yüzleşsin, muhasebesini yapsın. Bu çağ birbirini küçük gören çağı değildir. Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır. Bize had bildirmeye çalışanlara cevap verecek irademiz ziyadesiyle mevcuttur.”

MAYASI BOZULMUŞLAR

Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarının devamında partisinden ayrılanlara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

MHP’nin mayası bozulmuş, tuzu kokmuşların partisi olmadığını ifaden Devlet Bahçeli “Milliyetçi Hareket Partisi devletin ve milletin varlığında kendi varlığını eritenlerin burcudur. Milliyetçi Hareket Partisi mayası bozulmamışların, tuzu kokmamışların, çizgisi eğrilmemişlerin, hedeften sapmamışların, son sığınağıdır. Bu dava hatırlayanların değil taşıyanların davasıdır.

Dün Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini mahkûm etmeye kalkışanlarla bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldıranlar aynı habasetin, aynı husumetin, aynı hesaplaşma hırsının peşindedir. Sonuç yine değişmeyecektir. Çünkü bu hareketin kökleri Türk'ün binlerce yıllık ülküsündedir. Bu hareketin mazisi ülkücü şehitlerimizin aziz hatıralarıyla yazılmıştır. Bu hareketin dayanağı büyük Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa Türk milletinin geçmişi çiğnenemeyecek, şehidin kanıyla suladığı toprak kirletilemeyecek, bayrak indirilemeyecek, ezan susturulamayacaktır. Dava yalnız yürekte taşınarak yaşamaz, hayata geçirilerek yaşar.” Diye konuştu.

BAHÇELİ’DEN KERKÜK MESAJI

Kerkük Valisi seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nun geçen hafta göreve başladığını hatırlatan Bahçeli, "Türkiye için Kerkük ortak hafızanın ve birlikte yaşamın sembolüdür. Irak ile dostluğumuz iyi niyet beyanlarıyla kalmamalı, yatırımlar ve somut kalkınma projeleriyle netleşmelidir" dedi.

Türk tarihinde Musul ve Kerkük'ün oldukça önemli bir yeri olduğunu savunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Devran dönmüştür, asır Türk asrıdır, Türkiye asrıdır. Kerkük yaşayacak, Türkmeneli doğrulacak, Allah'ın izniyle de ebediyen yaşayacaktır. Biz ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız ne de soydaşlarımızı sahipsiz bırakırız. Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a kadar ahde vefanın adı olan bütün kardeşlerimizin yanındayız. Çizgimizden sapmayız. Yolumuzdan şaşmayız, hedefi şaşırmayız. Çünkü Milliyetçi Hareket zamana göre renk değiştirmez, konuma göre biçim değiştirmez, rüzgâra göre yön değiştirmez, menfaate göre söz değiştirmez."