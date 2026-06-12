Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki disiplin ve ihraç dalgasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok sert bir misilleme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK'nın, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile birlikte kendisini kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk etmesinin ardından Özcan, CHP ile bağlarını tamamen kopardı.

"Siyasi Cunta İşgali Bitinceye Kadar..."

Sosyal medya hesabı üzerinden karara çok sert tepki gösteren ve parti yönetimini adeta topa tutan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullanarak CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."