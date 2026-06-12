Türkiye’de sürücü belgesi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için maliyetler katlanarak artmaya devam ediyor. Özellikle en çok tercih edilen ehliyet sınıflarının başında gelen B sınıfı ehliyet almanın bedeli rekor bir seviyeye ulaştı.

Güncel verilere göre, Türkiye’de sıfırdan B sınıfı sürücü belgesi almanın minimum maliyeti 32.000 TL barajını aşmış durumda.

Maliyet Kalemleri Neler?

Ankara Valiliği Komisyonu ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine dayandırılan bilgilere göre, 32.000 TL'yi bulan bu rekor maliyetin içinde şu temel kalemler yer alıyor:

Sürücü kursu ücretleri,

Harç bedelleri ve değerli kağıt bedeli,

Teorik ve direksiyon sınav giriş ücretleri. BİK Genel Kurulu Toplandı: Stajyerlere Ücret ve Deprem Bölgesine Destek Kararı İçeriği Görüntüle

Vatandaş Kara Kara Düşünüyor

Özellikle gençler ve iş bulmak için ehliyet şartı aranan sektörlerde çalışmak isteyen vatandaşlar, bu yüksek maliyetler karşısında zorlanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir artış gösteren ehliyet fiyatları, bütçeleri sarsmaya devam edecek gibi görünüyor.