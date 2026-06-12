Amerika Birleşik Devletleri'nden korkutan bir biyogüvenlik haberi geldi. Onlarca yıl önce kökünün kazındığı ve tamamen yok edildiği ilan edilen, canlı doku ve etle beslenen tehlikeli "Vida Kurdu Sineği" yeniden ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ülkenin en büyük sığır üreticisi eyaletlerinden biri olan Teksas'ta tespit edilen bu sinek türü, tıp ve hayvancılık dünyasında büyük bir endişe yarattı.

20 Kilometrelik Karantina Bölgesi İlan Edildi

Canlı hayvanlar ve insanlar için ciddi tehdit oluşturan et yiyen sineğin tespit edilmesinin ardından yetkililer hızla harekete geçti:

Acil Durum İlanı: Sineğin görüldüğü bölgede vakit kaybetmeden acil durum ilan edildi.

Karantina Uygulaması: Yayılımı durdurmak amacıyla bölgede 20 kilometrelik bir karantina hattı oluşturuldu.

Hayvancılık Tehdit Altında: Eyaletin en büyük gelir kaynaklarından biri olan sığır yetiştiriciliğinin bu istiladan ciddi şekilde etkilenmesinden korkuluyor.

Uzmanlar, canlı dokularda derin yaralar açarak beslenen bu parazit türünün yayılmasını engellemek için bölgedeki hayvancılık tesislerinde denetimleri en üst seviyeye çıkardı.