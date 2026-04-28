Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Dosya kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de olduğu belirtilen Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Soruşturma Yeniden Açıldı, Özel Ekip Kuruldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla dosya yeniden incelenmeye alındı. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri’nden (JASAT) oluşan özel bir ekip kuruldu.

Soruşturmada KGYS ve PTS kayıtları ile yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek delil havuzu genişletildi.

Kayıp Dosyası Cinayet Şüphesine Dönüştü

Yapılan yeni incelemeler sonrası dosyanın “kayıp” soruşturmasından “cinayet şüphesi” kapsamında değerlendirilmeye başlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi, 17 şüpheli gözaltına alındı ve bazı isimler tutuklandı.

ABD’de bulunduğu belirtilen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Baba-Oğul Arasında Dikkat Çeken WhatsApp Yazışmaları

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Umut Altaş ile babası Celal Altaş arasında karşılıklı tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yer aldı. Yazışmalarda tarafların birbirlerini suçladığı ve para talebi üzerinden tartıştığı görüldü.

Mesajlarda Umut Altaş’ın para talebinde bulunduğu, aksi halde savcılığa bilgi vereceğini söylediği, Celal Altaş’ın ise bu iddialara sert karşılık verdiği ifadeler yer aldı.

Dijital Deliller İncelenmeye Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm dijital kayıtların incelenmeye devam ettiği, yeni şüpheli ve delillerin dosyaya eklenebileceği bildirildi.