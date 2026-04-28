ampiyon Bursaspor’un 19 yaşındaki genç kalecisi Kerem Matışlı, şampiyonluk sonrası kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, en büyük hayalinin A Milli Takım’da forma giymek olduğunu söyledi.

Bursaspor’un bu sezon 2. Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kerem Matışlı, yaptığı açıklamada, sezon boyunca takım olarak büyük bir emek verdiklerini ve elde edilen başarının karşılığını aldıklarını ifade etti.

Matışlı, “Başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlikte hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık. Çok büyük emekler verildi ve bu kupayla emeğimiz taçlandı” dedi.

Kariyer hedeflerine de değinen genç kaleci, Bursaspor’da uzun süre forma giymek istediğini belirterek, “En büyük isteğim Bursaspor Süper Lig’e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım hedefinin kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu vurgulayan Matışlı, “Bursaspor’da oynayarak A Milli Takım’a gitmek en büyük hayalim. Bu yaşta takip edilmek beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor” diye konuştu.