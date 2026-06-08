Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkında yaşanan silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açan iki şüpheli olay yerinden kaçarken, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Parkta Silahlı Saldırı

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen araçla bölgeye gelen Ö.Ç. (18) ve E.Y. (18), parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

10 Kişi Yaralandı

Saldırıda saçmaların isabet ettiği 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 13 ile 36 yaş aralığında vatandaşların bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede olası bir gerginliğe karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.