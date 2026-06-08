ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden diplomatik süreci olumsuz etkilediğini belirterek, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti. Amerikan basınına konuşan Trump, İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını savundu.

Trump'tan Müzakere Vurgusu

İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının diplomatik çabalara zarar verdiğini dile getiren Trump, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulundu. Trump, "İran'a önerim şu; füzelerinizi fırlattınız, artık yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaya Çok Yaklaşmıştık"

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini öne süren Trump, anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğini belirtti. Trump, "Anlaşmanın önümüzdeki pazartesi, salı veya çarşamba imzalanacağını söylerdim. Ancak şimdi yaşananlar süreci farklı bir noktaya taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ile Görüşecek

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini açıklayarak, olası bir misillemenin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği mesajını verdi. Trump, Netanyahu'ya saldırılara karşılık vermemesi yönünde çağrıda bulunacağını ifade etti.

Beyrut Saldırısına Tepki

Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu operasyondan memnun olmadığını dile getirdi. ABD Başkanı, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik kanalların yeniden işletilmesi gerektiğini vurguladı.