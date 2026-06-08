Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Filipinler, güne şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Uluslararası sismoloji merkezlerinden alınan son dakika verilerine göre, Filipinler'in güney kesiminde yer alan Mindanao bölgesi açıklarında, Türkiye saati ile dün gece 23:37'de (yerel saatle bu sabah 07:37) 7.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem kaydedildi.

Merkez Üssü General Santos Açıkları

Gelen ilk verilere göre depremin merkez üssü, Filipinler'in General Santos şehrinin 51 kilometre güneyi, Glan kasabasının ise yaklaşık 20 kilometre güney açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının koordinatları 5.6531 Kuzey ve 125.1374 Doğu olarak rapor edilirken, sarsıntı bölgedeki birçok kıyı kentinde çok güçlü şekilde hissedildi.

Sığ Deprem Korkuttu: Yerin 10 Kilometre Altında

Sismologlar, depremin yerin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada (sığ odaklı) yaşanan bu büyüklükteki depremler, sarsıntının şiddetini artırdığı için yıkıcı etki gösterme potansiyeline sahip oluyor. Sabahın erken saatlerinde yataklarında depreme yakalanan bölge halkı, büyük bir panikle sokaklara döküldü.