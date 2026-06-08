Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Zeki Özdemir evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı Olay Atatürk Mahallesi'nde Yaşandı

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, 30 yaşındaki Zeki Özdemir'in tabanca ile vurulmuş halde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze Otopsi İçin Morga Kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ölüm Nedeni Soruşturmayla Netleşecek

Yetkililer, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacağını belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, soruşturma sürüyor.