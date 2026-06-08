Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için kutlama mesajı yayımladı. Federasyon, yeni yönetime görev süresince başarı dileklerini iletti.

TFF'den Resmi Tebrik

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve gelen yönetim kuruluna başarı temennisinde bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yeni Yönetim Göreve Başladı

Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve ekibi, Fenerbahçe'de yeni dönemin yönetimini üstlendi. TFF'nin yayımladığı tebrik mesajı, spor camiasında da dikkat çekti.

Spor Camiasından Tebrik Mesajları

Fenerbahçe'deki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından spor dünyasından birçok kurum ve isimden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu da yayımladığı mesajla yeni yönetime başarı dileklerini ileten kurumlar arasında yer aldı.