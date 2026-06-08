Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Otokoç Genel Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Parti, saldırıda can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

“Saldırı Kabul Edilemez”

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplumsal barışı hedef alan her türlü şiddet eyleminin karşısında oldukları vurgulandı. Açıklamada, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Soruşturma Çağrısı

Parti, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için etkin ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Toplumsal Barış Vurgusu

DEM Parti, şiddet olaylarının toplumsal barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, bu tür eylemler karşısında tutumlarının net olduğunu ifade etti.