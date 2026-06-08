Karabük’te meydana gelen olayda, CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72) Filyos Çayı’na düşerek akıntıya kapıldı. Yaşlı adamın suda kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay Gece Saatlerinde Yaşandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınlarında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük yönüne seyir halinde olan Mustafa Erten’in bulunduğu araç, yol kenarında mola verdi.

Filyos Çayı’na Düştü

Araçtan inerek Filyos Çayı kenarında bulunan Erten’in, iddiaya göre ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve güçlü akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kaybolduğu belirtildi.

Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede Mustafa Erten’i bulmak için hem karadan hem de su üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma ve Çalışmalar Sürüyor

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.