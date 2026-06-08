İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çeşitli belde ve mahallelerde yapılan ara seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, seçim sürecinin demokratik olgunluk içerisinde tamamlandığını vurgulayarak, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ara Seçimler Sorunsuz Tamamlandı

Burhanettin Duran, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de bulunan 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin huzur ve güven içinde tamamlandığını ifade etti. Seçim sürecinin demokrasi kültürüne yakışır bir şekilde gerçekleştiğini belirten Duran, vatandaşların sandığa yansıttığı iradenin önemli bir mesaj taşıdığını kaydetti.

"Milli İradenin Gücü Bir Kez Daha Görüldü"

Açıklamasında sandığın demokrasinin en güçlü unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Duran, vatandaşların ortaya koyduğu tercihlerin Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Duran, paylaşımında, "Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

Seçim Sonuçları İçin Hayırlı Olsun Mesajı

İletişim Başkanı Duran, açıklamasının sonunda ara seçim sonuçlarının ülkeye, millete, beldelere ve mahallelere hayırlı olması temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen seçimlerin yerel demokrasi açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirten Duran, vatandaşların demokratik süreçlere katılımının önemine dikkat çekti.