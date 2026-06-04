Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, 31 yaşındaki Zafer Güngür, tartıştığı eşi Müjde Güngür’ü (29) 10 yaşındaki oğullarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçu kabul etti.

Olay Güneştepe Mahallesi’nde Meydana Geldi

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Tesisatçılık yaptığı öğrenilen Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde göğsünden bıçakladı. Tek darbe alan Müjde Güngür, olay yerinde yere yığıldı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Ekmek Bıçağını Aldım” İfadesi

Şüpheli Zafer Güngür’ün emniyette verdiği ifadede, olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Güngür’ün ifadesinde, “Mutfaktan ekmek bıçağını alıp bıçakladım, kapıyı çektim, çıktım” dediği aktarıldı.

Şüpheli ayrıca olaydan önce bayram tatili için memleketleri Muş’ta bulunduklarını, son günlerde ise evde tartışmalar yaşandığını ileri sürdü.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Zafer Güngür’ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cenaze Muş’a Gönderildi

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi.