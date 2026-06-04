Sinema salonlarında bu hafta komedi, drama, korku, gerilim ve animasyon türlerinde 7 film izleyiciyle buluşacak. Hem yeni yapımlar hem de yeniden vizyona giren filmler, sinemaseverlere geniş bir repertuvar sunuyor.

“Korkunç Bir Film” Yeniden Vizyonda

Scary Movie serisinin yapımı olan “Korkunç Bir Film”, izleyiciyle yeniden buluşuyor.

Michael Tiddes’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, korku ve komedi unsurlarını bir araya getirerek türün klişelerini parodi diliyle ele alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans ve Damon Wayans Jr. gibi isimler yer alıyor. Yapım, korku sinemasının bilinen karakterlerini ve sahnelerini mizahi bir dille tiye almasıyla dikkat çekiyor.

“Aynalar No. 3” Gerilim Severlerle Buluşuyor

Aynalar No. 3, erkek arkadaşını bir trafik kazasında kaybeden genç piyano öğrencisi Laura’nın iyileşme sürecini konu alıyor.

Christian Petzold imzası taşıyan filmde başrolde Paula Beer yer alıyor. Yapım, gerilim ve dramı bir arada sunarak izleyiciyi tekinsiz bir aile hikâyesinin içine çekiyor.

“Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak” Yeniden Vizyonda

The Hunger Games: Catching Fire, yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor.

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth’un başrollerinde yer aldığı film, Panem halkının distopik dünyadaki mücadelesini konu alıyor.

“İkimizin Yerine” Yeniden Sinemalarda

İkimizin Yerine, yeniden vizyona girerek izleyiciyle buluşuyor.

Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı film, küçük bir kasabada geçen gizemli bir aşk hikâyesini konu alıyor.

“Define: Cinler Uyandı” Korku Severlerle Buluşuyor

Define: Cinler Uyandı, ücra bir köyde yapılan arkeolojik kazı sırasında ortaya çıkan doğaüstü olayları anlatıyor.

Filmde, arkeolog Hazal ve arkadaşlarının cin lanetiyle yüzleşmesi konu ediliyor.

“Cesur Kedi Moxy” Animasyon Filmi

Cesur Kedi Moxy, kaybolan bir kedinin ailesine ulaşmak için çıktığı macerayı konu alıyor. Film, özellikle çocuk izleyicilere hitap ediyor.

“Emma Sevimli Köpek” Yeniden Gösterimde

Emma Sevimli Köpek, sevimli bir köpeğin hikayesini beyazperdeye taşıyor ve yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Sinemalarda Tür Çeşitliliği Dikkat Çekiyor

Bu hafta vizyona giren ve yeniden gösterime giren yapımlar, sinemaseverlere farklı türlerde geniş bir seçenek sunarak dikkat çekiyor.