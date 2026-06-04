Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel mirasın korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele alanlarında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Nevşehir’de düzenlenen çeşitli programlar kapsamında kente gelen Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte “Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu”na katıldı. Forum öncesinde iki bakan arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

“Kültürel İş Birliği İnsanlığın Ortak Kazanımıdır”

Forumda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan’ın köklü tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olduğunu belirterek, kültür varlıklarının korunmasına yönelik her iş birliğinin sadece iki ülke için değil, insanlığın ortak hafızası açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede iki ülke arasında güçlü bir hukuki zemin bulunduğunu ve 2013 yılında imzalanan protokol ile yasa dışı kazı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik ortak iradenin ortaya konulduğunu hatırlattı.

Kültürel Mirasın İadesi ve Ortak Çalışmalar

Bakan Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel alandaki iş birliğinin somut sonuçlar verdiğini belirterek, geçtiğimiz yıl yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikkenin Türkiye’ye iade edildiğini söyledi.

Ayrıca Türkiye’nin UNESCO platformlarında Yunanistan’ın Parthenon Heykelleri konusundaki tezlerine verdiği desteğin, kültürel mirasın korunmasına yönelik ortak yaklaşımın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ersoy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına verilen desteğin de iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

“Ortak Sorumluluk Bilinciyle Hareket Ediyoruz”

Kültürel mirasın korunması konusunda Türkiye ve Yunanistan’ın ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Ersoy, iş birliğinin sadece beyanlarla değil, somut uygulamalarla da güçlendiğini söyledi.

Ersoy, kültür ve turizm alanında geliştirilecek çok boyutlu projelerin iki ülke arasındaki pozitif gündeme katkı sağlayacağını ifade etti.

Kültür Forumu Kalıcı Hale Getirildi

Forum sonunda imzalanan “Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri” ile Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu’nun kalıcı hale getirilmesi ve dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, müze iş birlikleri ve ortak sergilerin artırılması yönünde yeni adımlar atılması hedeflendi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki desteğinin önemine dikkat çekti.