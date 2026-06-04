Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da holding binası önünde eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek verdi. Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışan madencilerin haklı bir mücadele verdiğini belirten Özel, hükümet ve şirket tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

"Üç Bakan Kefil Oldu, Ödeme Yapılmadı"

Madencilerin nisan ayında Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek taleplerini duyurduğunu hatırlatan Özel, işçilere 28 Nisan'da ödeme sözü verildiğini söyledi.

Özel, "Üç bakan kefil oldu ve 15 Mayıs'ta tüm alacakların yatırılacağını açıkladı. Ancak haziran ayına gelmemize rağmen işçilerin hesaplarına yatırılan herhangi bir ödeme bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"180 İşçinin 160 Milyon Liralık Alacağı Var"

Doruk Madencilik'in bağlı bulunduğu şirketin devletten çeşitli teşvik ve destekler aldığını öne süren Özel, buna rağmen işçilerin ücretlerinin ve sosyal haklarının ödenmediğini söyledi.

Yaklaşık 180 işçinin toplam 160 milyon liralık alacağının bulunduğunu belirten Özel, işçilerin aylardır mağdur edildiğini ifade etti.

"Paralar Yattı İddiası Gerçeği Yansıtmıyor"

Eylem öncesinde bazı sosyal medya hesaplarında "işçilerin alacaklarının ödendiği ve anlaşma sağlandığı" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirten Özel, Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileriyle görüştüğünü söyledi.

Özel, "Sendika yetkilileri bize herhangi bir ödeme yapılmadığını ve mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler kimseyi kandıramaz" dedi.

"Son Kuruş Ödenene Kadar Yanlarında Olacağız"

CHP'nin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin de eyleme destek verdiğini belirten Özel, madencilerin haklarını alana kadar dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yaptığı konuşmada madencilerin ödemelerinin gerçekleştirildiğini söylediğini hatırlatan Özel, "Gerçek şu ki işçiler haklarını almadı. Verilen söz tutulmadı. Son kuruş ödenene kadar madencilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eskişehir'den Ankara'ya Uzanan Hak Arayışı

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle haftalardır eylemlerini sürdürüyor. Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışan işçiler, yetkililerden verilen sözlerin yerine getirilmesini ve alacaklarının ödenmesini talep ediyor.