ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç, dron tehditlerine karşı geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemleri kapsamında ALKA’nın gelinen son noktasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dayanç, sistemin kritik tesisler ve askeri birliklerin korunmasında aktif olarak görev yaptığını belirtti.

ALKA Sistemi Dron Tehditlerine Karşı Geliştirildi

ROKETSAN bünyesinde 2018-2019 yıllarında başlatılan çalışmaların, dron tehditlerine karşı kritik altyapıların korunması amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Dayanç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda açılan projede ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ile rekabet edilerek tek dron imha edebilen çözümün geliştirilmesiyle ALKA sisteminin ortaya çıktığını ifade etti.

Soft Kill ve Hard Kill Kabiliyeti

ALKA sisteminin zaman içinde geliştirilerek farklı güç seviyelerine ulaştığını belirten Dayanç, sistemin 2,5 kilovattan başlayarak 5 ve 10 kilovat seviyelerine çıkarıldığını söyledi.

Dron tehditlerinin zamanla değiştiğini ve daha karmaşık hale geldiğini belirten Dayanç, sistemin hem elektronik karıştırma (soft kill) hem de fiziksel imha (hard kill) kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Envantere Girdi, Sahada Aktif Kullanılıyor

ALKA’nın halihazırda envantere girdiğini ve operasyonel olarak kullanıldığını belirten Dayanç, sistemin özellikle sürü dron tehditlerine karşı kritik rol oynadığını ifade etti.

Radar ve tespit kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini belirten Dayanç, yapay zeka destekli algoritmalarla komuta kontrol süreçlerinin hızlandırıldığını da söyledi.

1–5 Saniyede Etkisiz Hale Getirme

Sistemin hedefleri çok kısa sürede etkisiz hale getirebildiğini belirten Dayanç, dronların özelliklerine bağlı olarak 1 ila 5 saniye içinde devre dışı bırakılabildiğini ifade etti. Güç arttıkça bu sürenin daha da kısaldığını söyledi.

“Çelik Kubbe’nin Parçası Olacak”

Dayanç, ALKA’nın Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe konsepti içinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek, sistemin özellikle son savunma katmanı olarak görev yapacağını ifade etti.

ROKETSAN’ın ALKA üzerinde geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dayanç, gelecekte enerji gücünün çok daha yüksek seviyelere çıkarılacağını ve sistemin yeni nesil tehditlere karşı sürekli güncelleneceğini söyledi.