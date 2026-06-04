Antalya’da plajlarda çevresel ve görsel kirliliğin önlenmesi, aynı zamanda vatandaşların temiz hava hakkının korunması amacıyla “Dumansız Plaj” uygulaması başlatıldı. Uygulama, “Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi” kapsamında pilot proje olarak hayata geçirildi.

Uygulama Kaputaş Plajı’nda Başladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, uygulamanın detaylarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliği dalışının ardından açıkladı.

Şahin, “Dumansız Plaj” uygulamasının ilk olarak Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda başlatıldığını belirtti. Uygulamanın ilerleyen süreçte Antalya genelindeki tüm plajlara yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Lara ve Belek’te de Uygulama Başlıyor

Vali Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk plajlarında da uygulamanın devreye alınacağını belirterek, TURAŞ tarafından Lara ve Belek başta olmak üzere bazı halk plajlarında çalışmalara başlandığını söyledi.

Konyaaltı Sahili’nde ise ilk etapta Beach Park bölgesinde uygulamanın devreye alınacağı, ilerleyen süreçte tüm sahile yaygınlaştırılmasının planlandığı kaydedildi.

Kurallara Uymayanlara İdari Yaptırım

Uygulama kapsamında plajlarda sigara kullanımına sınırlamalar getirilirken, sigara içen vatandaşlar için özel alanlar oluşturulacağı bildirildi. Belirlenen kurallara uymayanlara ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Plastik Atıklarla Mücadele ve Çevre Projeleri

“Mavi Akdeniz İnisiyatifi” çerçevesinde tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için kent genelinde su dolum noktaları ve sebillerin artırılacağı açıklandı. Vatandaşların kendi mataralarıyla bu noktalardan su temin edebileceği belirtildi.

Ayrıca denizlerde çöp tutucu sistemler, akarsulardaki bariyer uygulamaları ve atık toplama gemileriyle çevre koruma çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.