Ankara’da yetkisi olmadığı halde diş tedavisi yaptığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 3 milyon lira değerinde tıbbi malzemeye de el konuldu.

Kahramankazan’da Operasyon Düzenlendi

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sahte diş hekimi olduğu belirlenen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin, yetkisi ve ruhsatı olmadan diş tedavisi yaptığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Tıbbi Malzemelere El Konuldu

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi ilaç ve diş tedavisinde kullanılan ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemler sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.