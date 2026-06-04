Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ek ifadede yer alan iddialar gündem oldu.

Etkin pişmanlık kapsamında ek ifade veren Böcek’in, yerel seçim sürecine ve parti içi yönlendirmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

“Özgür Özel’in Talimatı Olduğunu Söyledi”

İfadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini ileri süren Böcek, adaylık sürecinde çeşitli maddi desteklerin sağlanmasına ilişkin talimatlar verildiğini iddia etti.

Böcek, oğlu aracılığıyla CHP Genel Merkezi’ne yaklaşık 1 milyon euro teslim edildiğini, paranın kime verildiğini bilmediğini savundu.

“Manisa’ya 950 Bin Euro Götürdüm” İddiası

Yerel seçimler öncesi Manisa’ya gittiğini belirten Böcek, Özgür Özel’in memleketine yaptığı ziyarette, Ferdi Zeyrek’e maddi ve proje desteği verilmesi yönünde talimat aldığını öne sürdü.

Böcek, “Manisa’ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm” ifadelerini kullanarak, bu parayı Ferdi Zeyrek’e seçim sürecine katkı amacıyla teslim ettiğini iddia etti.

“Seçim Harcamaları İçin Talimat Verildi” İddiası

Böcek ayrıca, seçim sürecinde çeşitli ilçeler ve adaylar için maddi destek sağlanmasının istendiğini, bu kapsamda Konyaaltı başta olmak üzere bazı ilçelerde seçim harcamalarının karşılandığını öne sürdü.

İfadesinde, seçim sürecindeki harcamaların oğlu tarafından organize edildiğini ve toplam maliyetin milyonlarca lirayı bulduğunu iddia eden Böcek, bu süreçte parti yönetiminden yönlendirme aldığını savundu.

Soruşturma Sürüyor

Söz konusu iddialar ve ifadeler yargı makamları tarafından değerlendirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.