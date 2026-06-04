Edinilen bilgilere göre, madencilerin ödenmeyen maaşlarının bir saat içerisinde hesaplarına yatırılması bekleniyor. Süreci yakından takip eden işçilere destek vermek amacıyla DEM Parti, CHP ve TİP temsilcilerinin de Yıldızlar Holding önüne geldiği belirtildi.

Madenciler alana ulaştı. Madencilerin gelişi ve siyasilerin de katılımı ile eylemin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor. İşçiler, haklarının eksiksiz şekilde ödenmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyor.

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