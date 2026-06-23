Nevşehir'de park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir sokakta aracında uyurken yakalanan alkollü sürücü E.G., polis tarafından uyandırıldı. Sürücüye 27 bin 719 TL ceza yazılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Emek Mahallesi Değirmendere Sokak'ta meydana geldi. E.G. idaresindeki 06 PG 562 plakalı otomobil, park halindeki iki otomobile çarpıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma soncu E.G., kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sokakta otomobilinin içinde uyurken bulundu. E.G.'yi uyandıran polisin yaptığı alkol testinde 2.70 promil alkollü olduğu saptandı. Ehliyetine 6 ay el süreyle konulan E.G.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 27 bin 719 TL ceza uygulandı.

Öte yandan hasar gören otomobil sahibi Ahmet Köse, 'Benim aracımın arkasındaki araca çarpıyor. Araçta kazanın şiddetiyle benim arabama çarpıyor. Ondan sonra kaçıp buraya gelmiş. Kenara çekmiş. İçinde uyumuş. Bizde ses duyup dışarı çıktık. Polisi aradık' dedi.