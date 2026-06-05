Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavga mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla gerginlik kontrolden çıkarak bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için yoğun çaba harcarken, kavgada Hakan A. (32), Resul K. (30) ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir Yaralının Hayati Tehlikesi Bulunuyor

Karnından ve bacağından bıçaklanan Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastanede ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Polis Şüphelilerin Peşinde

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.