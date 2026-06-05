2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında mücadele eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Brezilya'nın başkenti Brasília'daki Arena Nilson Nelson Salonu'nda Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Hollanda, setleri 25-23, 25-17 ve 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Set Sonuçları
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- Set: Türkiye 23-25 Hollanda
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- Set: Türkiye 17-25 Hollanda
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- Set: Türkiye 18-25 Hollanda
Toplam 80 dakika süren karşılaşmanın ardından Filenin Sultanları, VNL 2026'daki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.
Sıradaki Rakip İtalya
Ay-yıldızlı ekip, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı ile karşılaşacak. Türkiye, güçlü rakibi karşısında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.