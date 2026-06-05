Kayseri'nin Kayseri ilçelerinden Melikgazi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi'nde park halinde bulunan 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı iki kamyon, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kamyonlardan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki araç ve yapılara sıçramasını önledi.

İtfaiye Ekipleri Yangını 30 Dakikada Söndürdü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin tamamen sardığı iki kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kundaklama Şüphesi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ilk değerlendirmelerde kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayın faillerinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.