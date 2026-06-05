Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen Grand Prix müsabakaları İtalya'nın başkenti Roma'da, 11. WT Başkanlık Kupası ise Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştiriliyor. 7 Haziran'a kadar devam edecek organizasyonların ilk gününde Türk sporcular toplam 13 madalya elde etti.

Para Taekwondo Grand Prix'nde 5 Madalya

Para Taekwondo Grand Prix Müsabakaları'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan isimler ise erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül ve 57 kiloda Gamze Özcan oldu.

Başkanlık Kupası'nda 8 Madalya

Almanya'da düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası'nın ilk gününde milli taekwondocular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplam 8 madalya elde etti.

Kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ve +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu altın madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda Zeynep Taşkın gümüş madalya elde ederken, 49 kiloda Emine Gögebakan, 73 kiloda Kardelen Demir, erkekler 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan bronz madalya kazandı.

Türk Taekwondosundan Güçlü Başlangıç

İtalya ve Almanya'da devam eden organizasyonlara başarılı bir başlangıç yapan milli taekwondocular, ilk gün sonunda topladıkları 13 madalya ile Türk taekwondosunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gösterdi. Ay-yıldızlı sporcular, kalan müsabakalarda da yeni madalyalar için mücadele edecek.