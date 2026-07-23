CHP’de siyasi gündemin hareketlendiği süreçte milletvekilleri kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Salı günü veda konuşması yapan Özgür Özel toplantıya katılmazken, kapalı grup toplantısına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti.
Milletvekillerinin katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Murat Emir, önemli kararlar aldıklarını belirtti. Emir, “Toplantıyla ilgili söyleyeceğim, son kapalı grup toplantısını yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu, bu önemli kararlarımızı aldık” dedi.
CHP’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı, parti grubunun kritik buluşmalarından biri oldu.
Muhabir: Melisa Sapaz