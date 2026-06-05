SPD heyetiyle yapılan görüşmenin ardından konuşan Özel, CHP'nin son günlerde olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta CHP'de yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı eliyle partimize yaptığı darbe girişiminden sonra parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik" dedi.

SPD'nin gerçekleştirdiği ziyaretin anlamlı olduğunu ifade eden Özel, daha önce Ümit Özdağ tarafından yapılan dayanışma ziyaretini hatırlatarak, "Bu kez de kardeş partimiz akşam saatlerinde dayanışma ziyaretine geldi" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, heyetin Almanya'da Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Lars Klingbeil tarafından gönderilen dayanışma mektubunu kendilerine ilettiğini açıkladı.

SPD: Endişelerimiz Azalmadı, Daha da Arttı

SPD heyetine başkanlık eden Alexander Schweitzer ise CHP ile SPD arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Schweitzer, "Almanya ve Avrupa olarak güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir hukuk devletinin olduğu Türkiye'dir" dedi.

CHP yönetimiyle Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Schweitzer, görüşmeler öncesinde taşıdıkları endişelerin azalmadığını belirterek, "Buraya endişeyle gelmiştik ancak görüşmeler sonucunda endişelerimiz gitmedi, aksine daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Genel Başkanını CHP'liler Belirlemeli"

SPD Genel Başkan Yardımcısı Schweitzer, CHP'nin iç işleyişine ilişkin değerlendirmesinde ise parti liderinin belirlenmesinin CHP üyeleri ve delegelerinin iradesine bırakılması gerektiğini vurguladı.

Schweitzer, "CHP'nin başında kimin olacağına CHP'liler ve delegeler karar vermelidir. Genel başkanın parti iradesiyle seçilmesi gerektiği görüşünü taşıyoruz" diye konuştu.