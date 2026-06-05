Her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında dünya genelinde çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında düzenlenen Stockholm Konferansı sonrasında ilan edilen bu özel gün, ilk kez 1974 yılında kutlanmaya başladı.

Çevre sorunlarına dikkat çekiliyor

Dünya Çevre Günü kapsamında ülkeler genelinde plastik kirliliği, hava ve su kirliliği ile iklim değişikliği gibi küresel sorunlara dikkat çekiliyor. Çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler çevre temizliği ve ağaçlandırma etkinlikleri düzenliyor.

Farkındalık etkinlikleri düzenleniyor

Türkiye’de de birçok ilde çevre temizliği kampanyaları, eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkisine dikkat çekerek daha sürdürülebilir yaşam çağrısında bulunuyor.

Amaç: Daha yaşanabilir bir dünya

Dünya Çevre Günü’nün temel amacının, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğu vurgulanıyor.