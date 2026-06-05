CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’dan gelen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, son dönemde CHP’nin yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, SPD heyetinin partiye dayanışma ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Özel, CHP’nin yargı eliyle bir darbe girişimine maruz kaldığını öne sürerek bu süreçte parlamentodaki grubun partinin yeni genel merkezi gibi hareket ettiğini ifade etti. Daha önce Ümit Özdağ’ın gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne dayanışma ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Özel, bu kez de SPD heyetinin saat 22.30’da dayanışma amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

SPD heyetinde yer alan isimleri paylaşan Özel, Almanya hükümetinde Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Lars Klingbeil tarafından gönderilen dayanışma mektubunun da kendilerine ulaştırıldığını kaydetti.

“Güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var”

SPD heyetine başkanlık eden Alexander Schweitzer ise SPD ile CHP arasında siyasi ve toplumsal düzeyde yakın ilişkiler bulunduğunu vurguladı.

Almanya ve Avrupa’nın güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu belirten Schweitzer, güçlü bir Türkiye’nin ancak hukuk devletinin güçlendiği bir ortamda mümkün olacağını söyledi. CHP ile Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve olası süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Schweitzer, Türkiye’ye gelirken taşıdıkları endişelerin görüşmeler sonrasında azalmadığını, aksine arttığını dile getirdi.

Schweitzer, CHP’nin genel başkanının kim olacağına ilişkin kararın parti üyeleri ve delegeler tarafından verilmesi gerektiğini belirterek bu konuda karar merciinin CHP’liler olduğunu söyledi.