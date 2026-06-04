İstanbul’da “Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurmak” temasıyla düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi’nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ekonomik, sosyal ve dijital alanlarda daha güçlü yer almasının ülkelerin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

45 ülkeden bakan ve hükümet temsilcilerinin katıldığı zirvede, küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çeken Göktaş, yapay zekâ, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinin iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Kadınların bu dönüşümün dışında bırakılmasının toplumların üretim gücü ve rekabet kapasitesini zayıflatacağını ifade eden Göktaş, “Kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini artıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda kadın hakları, istihdam, girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar attığını kaydeden Göktaş, kadınların eğitimden teknolojiye, finanstan karar alma mekanizmalarına kadar her alanda daha etkin rol üstlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Kadınların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında daha görünür olması gerektiğini belirten Göktaş, geleceğin mesleklerinde kadınların daha donanımlı ve etkili olması için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca çatışma, göç ve afetlerden en fazla etkilenen kesimlerden birinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, kadınların barış, kalkınma ve yeniden inşa süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi.