Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında denetimlerini artırdı. EGO Genel Müdürlüğü ile Özel Halk Otobüslerinde gerçekleştirilen kontrollerde yolcuların konforu ve güvenliği ön planda tutuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin yaz döneminde daha da sıklaştırıldığı belirtildi.

Denetimler kapsamında ekipler, otobüslerde klimaların aktif olarak çalışıp çalışmadığını, araçların temizlik durumunu, engelli erişim sistemlerinin işlevselliğini ve sürücülerin hizmet standartlarına uygunluğunu titizlikle inceliyor.

ABB, vatandaşların sıcak havalarda toplu taşımayı daha konforlu ve güvenli kullanabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.