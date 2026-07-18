Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurularda, Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'ne ilişkin memnuniyet mesajları öne çıktı. Vatandaşlar, organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirilmesinden duydukları gururu dile getirirken, Türkiye'nin uluslararası alanda sergilediği ev sahipliğini takdir ettiklerini ifade etti.

Başvurularda, zirvenin dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin organizasyon başarısının ülkenin uluslararası prestijine katkı sağladığı yönünde değerlendirmelere yer verildi. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Savunma sanayii ve organizasyon ayrıntıları övgü aldı

CİMER'e iletilen mesajlarda Türkiye'nin NATO içindeki konumu ve diplomatik rolünün yanı sıra zirvede sergilenen savunma sanayii ürünleri de beğeni topladı. Vatandaşlar, yerli savunma teknolojilerini "mühendislik başarısı" olarak nitelendirirken, Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği gösteri uçuşları ile Mehteran Takımı'nın karşılama programının organizasyona ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Zirve kapsamında konuk devlet heyetleri ve yabancı basın mensuplarına sunulan Türk mutfağına ait ikramlar da vatandaşların dikkat çekti. Başvurularda, organizasyonun her ayrıntısının özenle planlandığı yönünde görüşler paylaşıldı.

Organizasyonda görev alan personele de teşekkür

Vatandaşlar, teşekkür mesajlarında yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, zirvenin sorunsuz şekilde yürütülmesinde görev alan kamu ve özel sektör çalışanlarını da unutmadı. Karşılama ekiplerinden güvenlik görevlilerine, protokol personelinden ikram hizmetlerinde görev yapan çalışanlara kadar organizasyona katkı sunan birçok kişiye teşekkür edildi.

Mesajlarda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik liderliği ile Emine Erdoğan'ın zirve süresince Türkiye'yi temsil ederken sergilediği duruş da takdir edildi. Vatandaşlar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların sürmesi yönündeki temennilerini de CİMER aracılığıyla paylaştı.