Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmaların sonuçlarını sanal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Gürlek; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını bildirdi.

DOSYALAR YENİ TEKNOLOJİLERLE İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden açılan dosyalarda kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanlarından yararlanıldı.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, 2005 ile 2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen altı cinayete ilişkin deliller günümüzün teknolojik imkanlarıyla yeniden değerlendirildi.

21 YIL ÖNCEKİ YANGIN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Balıkesir’de 21 yıl önce kundaklanan bir evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden başlatıldı. Düzenlenen operasyonun ardından bir şüpheli tutuklandı.

Denizli’de 20 yıl önce çalıştığı iş yerinde 11 bıçak darbesiyle öldürülen Mehmet Ali Türkmen’in dosyasında ise tanıkların yeniden alınan ifadeleri ile HTS kayıtları birlikte değerlendirildi. Cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

SELBİ UYGUR’UN KEMİKLERİNE ULAŞILDI

Hatay’da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada alınan itirafların ardından yer gösterme ve kazı çalışmaları yapıldı. Bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinde Selbi Uyğur’a ait olduğu belirlendi. Tespit üzerine adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

OLAY YERİNDEKİ DNA ŞÜPHELİYE ULAŞTIRDI

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın dosyasında, olay yerinden elde edilen biyolojik bulgular yeniden incelendi. Bulguların bir şüphelinin DNA profiliyle eşleştiği, bu tespitin HTS kayıtlarıyla da desteklendiği açıklandı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih’te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner’in dosyasının yeniden açılması üzerine şüphelinin suçunu itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

YANILTICI İHBARIN KAYNAĞI YILLAR SONRA BULUNDU

Samsun’da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu’nun dosyasında, olay sonrasında soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapıldığı değerlendirilen ihbarın kaynağı tespit edildi. Yeni tanık ifadeleri ve teknik analizler sonucunda belirlenen dört şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmalarda görev alan başsavcılıklar ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaların izinin sürüleceğini vurguladı.

Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını, hiçbir delilin göz ardı edilmeyeceğini ve faillerin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını ifade etti.