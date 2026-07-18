Ercan ve Elif Çoban çiftinin iki çocuğundan biri olan Halil İbrahim, pandemi döneminde 2 yaşındayken hareketsiz kalıp, kas kaybı yaşamaya başladı. Ailesinin hastaneye götürdüğü Halil İbrahim'e SMA Tip 3 teşhisi kondu. Tanı konulduğunda tedavide istenilen yaş sınırını geçtiği için Halil İbrahim'de kas kayıpları hızlandı. Doktorlar 2 yaş üzeri çocuklar için yurt dışında uygulanan İtvisma ilacını alması gerektiğini belirtti. Çoban çifti, Halil İbrahim'in tedavisi için gerekli olan 2 milyon doların toplanması için Malatya Valiliği'nden alınan izinle kampanya başlattı.

'HALİL İBRAHİM İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İSTİYORUM'

Kampanyada şu ana kadar yüzde 20'ye ulaştıklarını belirten Elif Çoban, 'Biz 6 Şubat depremlerini yaşamış bir aileyiz. Milletimiz 15 Temmuz, pandemi, 6 Şubat depremleri gibi birçok zorluğun üstesinden geldi. Bu zamanlarda birlik ve beraberliği o dönemlerde yaşadık gördük. Bizler birleşince neleri başarabileceğimizi biliyoruz. Şu an Halil İbrahim için de o birlik ve beraberliği istiyorum. Maalesef SMA çok ilerleyen bir hastalık ve bütün kasları etkiliyor. Halil İbrahim merdiven inip çıkmakta, oturup kalkmakta çok zorlanıyor. Okula giderken çantasını ben taşıyorum. İbrahim 4 Ağustos'ta 9 yaşına girecek ve çantasını dahi kendisi taşıyamıyor. Dil ve göz kaslarımızda da maalesef gerileme başladı ve kalp ritminde de bozulmalar başladı. Tanımız geç konulduğu için tedavisi geç kalırsa maalesef bizi yarın ne bekliyor bilmiyoruz. O yüzden bir an önce ilacımıza kavuşmak istiyoruz. Maddi manevi herkesin desteklerini bekliyoruz' dedi.

'OĞLUMUN BÜYÜK HAYALLERİ VAR'

Ercan Çoban ise oğlunun hayallerinin olduğunu ifade ederek, 'Halil İbrahim, 6 Şubat depremini yaşadığı için geleceğin yıkılmayan kalıcı ve sağlam binalarını inşa etmek istiyor. Hayalleri büyük ama hastalığı nedeni ile acil tedaviye ihtiyacımız var. Malatya ve Türkiye olarak bu konuya duyarlı olacaklarını düşünüyorum. Ve Halil İbrahim'in hayaller için bir an önce tedavisine kavuşmasını istiyoruz' diye konuştu.

'BANA YARDIM EDİN'

Halil İbrahim Çoban ise arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini belirterek, 'Büyüyünce mimar olmak istiyorum. Japonya'da eğitim almak istiyorum. Depremlerde yıkılmayan binalar inşa etmek istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bana yardım edin' dedi. (DHA)