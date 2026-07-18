DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanlığının arıcılara kovan başına verdiği 140 liralık temel desteğin, yayımlanan yeni tebliğle ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan 100 lira "Ekosistem Hizmet Bedeli" adı altında geri alınmasına tepki gösterdi.

Karal, "140 lira destek verip 100 lirasını geri istemek, Deli Dumrul'un bile aklına gelmeyecek bir uygulamadır. Devlet, sağ eliyle verdiğini sol eliyle geri alıyor. Dünya ikincisi olduğumuz stratejik bir tarım sektörünü desteklemek yerine gelir kapısı olarak görmek üretimi baltalamaktır. Bu tebliğden derhal vazgeçilmelidir." dedi.

DEVA Partili Hasan Karal, Orman Genel Müdürlüğünün 18 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Bal Ormanları ve Orman Alanlarında Yürütülecek Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ" ile ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklatma Ekosistem Hizmet Bedeli" alınmasını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılar Birliğine kayıtlı üreticilere kovan başına 140 lira temel destek verdiğini hatırlatan Karal, aynı üreticiden ormana kovan koyduğu gerekçesiyle 100 lira bedel tahsil edilmesinin destek anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

"Bu, sağ eliyle verdiğini sol eliyle geri almaktır"

Bal üretiminin Türkiye için stratejik önemde olduğunu kaydeden Karal, "Bir taraftan arıcıya kovan başına 140 lira destek verdiğinizi açıklıyorsunuz, diğer taraftan yayımladığınız tebliğle ormanlık alana koyduğu her kovan için 100 lira geri alıyorsunuz. Buna destek denemez. Bu, verdiğini geri almaktır. Deli Dumrul'un bile aklına gelmeyecek bir uygulamayla karşı karşıyayız. Türkiye, dünyada kovan varlığında üçüncü, bal üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Böylesine stratejik bir tarım sektörünü desteklemek yerine Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine gelir kapısı olarak görmek üretimi baltalamaktır." diye konuştu.

"Üreticiden 'Ekosistem Hizmet Bedeli' adı altında ücret alınması temel mantığa aykırıdır"

Milletvekili Karal, arıcılığın doğaya yük olmadığını, tam tersine orman ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Arı ormanı kirletmez, tüketmez. Tam aksine bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak ormanın devamlılığına katkı sunar. Ekosisteme zarar vermeyen, aksine ekosistemi güçlendiren bir üreticiden 'Ekosistem Hizmet Bedeli' adı altında ücret alınması temel mantığa aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa üreticisini koruyor, biz kendi arıcımıza yük getiriyoruz"

Avrupa Birliği'nin yerli bal üreticisini koruyacak yeni düzenlemeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Karal, Türkiye'de ise üreticinin yeni mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Arıcılığın yalnızca bal üretimi olmadığını, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitlilik açısından da stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği diyor ki; 'Benim yerli üreticim Çin'in ucuz ve şüpheli balıyla rekabet edemiyor. Tüketici, raftaki balın içinde hangi ülkeden ne kadar bal bulunduğunu bilsin ki yerli üreticiyi tercih edebilsin.' Bunun için etiketleme kurallarını sıkılaştırıyor. Biz ise sahte balı önleyecek, ithalat baskısını azaltacak güçlü denetim ve şeffaf etiketleme sistemini kurmak yerine, kendi arıcımıza ormana kovan koyduğu için kovan başına 100 lira ek yük getiriyoruz. Özellikle çam balı üretimi yapan gezgin arıcılar bu uygulamadan doğrudan etkilenecektir. Türkiye'nin ihtiyacı, üreticiyi cezalandıran yeni bedeller değil, üretimi artıracak destek politikalarıdır. Arıcıyı destekler gibi yapıp desteğin büyük bölümünü geri almak kabul edilemez. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir."