ASKİ’nin güncel verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 45,93, aktif kullanılabilir doluluk oranı ise yüzde 39,64 olarak ölçüldü. Barajlarda bulunan toplam su miktarının 668 milyon 194 bin metreküp, aktif kullanılabilir su miktarının ise 516 milyon 487 bin metreküp olduğu bildirildi.

Özellikle geçtiğimiz kış döneminde yağışların yetersiz kalması, Ankara’da su kaynaklarına ilişkin endişeleri artırmıştı. Ancak 2026 yılının ilk yarısında barajlara gelen su miktarında önemli artış yaşandı. ASKİ verilerine göre ocak ayında barajlara yaklaşık 55,8 milyon metreküp, şubatta 236,2 milyon metreküp, martta 113 milyon metreküp, nisanda 159,9 milyon metreküp ve mayısta 134,1 milyon metreküp su geldi. Haziran ayında ise bu miktar 37,6 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yağışlarla birlikte su seviyelerinde toparlanma yaşansa da yaz aylarında sıcaklıkların artması ve kentte günlük su tüketiminin yükselmesi, Ankara’nın su kaynaklarının korunmasını yeniden önemli bir gündem haline getiriyor.