MKE'den yapılan açıklamaya göre; MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ve altında Türk mühendislerin imzası bulunan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. MPT-76'ya göre yaklaşık 500 gram hafifletilen ve yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha hafif ve ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor. 600 metre etkili menzile sahip MPT-76MH, dakikada 750 atış yapabiliyor.

42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçen kendi kalibresinde dünyadaki tek piyade tüfeği olan MPT-76 MH, sahip olduğu yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetine önemli katkı sağlıyor.

Yeni nesil piyade tüfekleri, gerçekleştirilen sevkiyatla Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı. Sahip olduğu özelliklerle milli piyade tüfeği, dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih edilirken; yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. (DHA)