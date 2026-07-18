Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın hızının yer yer 30-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.