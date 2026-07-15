CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Meclis bahçesinde Sözcü TV’nin canlı yayınına katıldı.

“Yeni partiyi ne zaman ilan edeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz Parti Meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsini 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarım ile konuşacağım.

Parti Meclisimiz ile konuşacağız. Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımızın mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı.

Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır."

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Evet, destek veriyorlar. YouTuber'lara bakın, hepsi destek veriyor" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey bayramlaşmada topladıkları kalabalığa hitap ederken bir FETÖ iması yaptı. Cevabı Balyoz mağduru, Ergenekon, askeri casusluk mağdurları 'Herkese FETÖ'cü diyebilirsiniz ama Özgür Özel ve arkadaşlarına diyemezsiniz. FETÖ'nün en acımasız günlerinde yanımızda onlar duruyordu' diye verdiler.

Onun üstüne şimdi 'Yok FETÖ'cü YouTuber'lar ona bakarlarsa...' Şimdi FETÖ'cü YouTuber'ların hepsi, yani YouTube'da şey yapanların hemen hepsi Kemal Bey'in karşısında. Bunların yüzde 99'u normal bağımsızken içlerinde yüzde bir tane, yüzde iki tane yurtdışından yayın yapan YouTuber varsa, o da böyle bir değerlendirme yaptıysa, bu bana destekle, benimle ilişkiyle olacak diye bir şey olabilir mi?