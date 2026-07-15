Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu eleştirerek, Ankara'ya ve Başkentin kalbi Çankaya'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun "19 Mart ve 21 Mayıs darbesi" olarak nitelendirdiği sürecin devamı olduğunu savundu.

Hüseyin Can Güner'e destek veren İmamoğlu, "Can kardeşim Hüseyin Can Güner başkanımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanmanın temel bir hak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tutuksuz yargılanma haktır. Bunu yok sayan, gizli tanık beyanı ve iftiracı düzeni ile operasyon, yargı düzenine ihanettir."