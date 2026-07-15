Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Yavaş, Güner'in gözaltı kararı verildiği sırada yurt dışında bulunduğunu ancak kararı öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğünü ve soruşturma sürecine şeffaf şekilde destek verdiğini belirtti.

"Kaçma şüphesi nerede?"

Paylaşımında tutuklama kararını eleştiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa gözaltı kararı verildiği anda yurt dışındayken hemen Türkiye'ye dönen, çağrıldığı her an gidip ifadesini verecek, görevinin başında olan bir belediye başkanından söz ediyoruz. Evinde yapılacak aramalar için yedek anahtarını dahi teslim edecek kadar sürece açık ve şeffaf davrandı."

Yavaş, "Kaçma şüphesi nerede? Delilleri karartma ihtimali nerede? Deliller ortada, belgeler ortada. Hiçbiri bir yere kaçmıyor." diyerek tutuklama kararına tepki gösterdi.

"Tutukluluk son çare olmalıdır"

Tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna dikkat çeken Yavaş, tutuksuz yargılamanın mümkün olduğu durumlarda kişi özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlere başvurulmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında, "Tutukluluk bir tedbirdir ve cezaya dönüşmemelidir. Yalnızca başka hiçbir tedbirin yeterli olmayacağı zorunlu hâllerde başvurulabilecek son çaredir. Bugün ise ne yazık ki son çare olması gereken tutuklama, ilk tercih hâline getiriliyor." ifadelerine yer verdi.

"Adalet, adil yargılamayı sağlamaktır"

Tutukluluk süresinde kaybedilen zamanın telafisinin mümkün olmadığını belirten Mansur Yavaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet; özgürlüğü kolayca elinden almak değil, hukuk devletinin güvencesi altında adil yargılamayı sağlamaktır. Hüseyin Başkanın yanındayız."

Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner tutuklandı.



Oysa gözaltı kararı verildiği anda yurt dışındayken hemen Türkiye’ye dönen, çağrıldığı her an gidip ifadesini verecek, görevinin başında olan bir belediye başkanından söz ediyoruz. Evinde yapılacak aramalar için yedek… pic.twitter.com/kVSsoCI32I — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 15, 2026