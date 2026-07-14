Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Güner, gizli tanık beyanlarını reddederek, "Üzerimize iftira atılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Güner, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık ifadesinde 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmeden önce serbest avukat olarak görev yaptığını belirten Güner, belediyedeki ihale süreçlerini tek tek takip etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İhale süreçlerinin ilgili müdürlükler ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma Birimi tarafından yürütüldüğünü ifade eden Güner, soruşturmaya konu çöp toplama ihalesinin kamu sağlığının korunması amacıyla pazarlık usulüyle iki aylık süreyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Müşteki firmanın ihaleye neden davet edilmediğine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Güner, bu konuda görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu.

'Gizli tanık beyanları soyut ve dayanaksız'

Gizli tanık ifadelerine de yanıt veren Hüseyin Can Güner, adı geçen Emre Doğan'ın uzun yıllardır tanıdığı ve belediye meclis üyesi olduğunu belirterek, "Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve soyut niteliktedir. Emre Doğan'ın belediyede iddia edildiği gibi bir görevi ya da yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır" dedi.

Dosyada şüpheli olarak yer alan Ferit Onuş'u tanımadığını da ifade eden Güner, 2022 yılında İstanbul'da aynı otelde baz vermelerinin tamamen tesadüf olduğunu öne sürdü. O tarihte serbest avukatlık yaptığını belirten Güner, belediye başkan adaylığının dahi gündemde olmadığını söyleyerek, soruşturmaya konu şirket yetkilileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini savundu.