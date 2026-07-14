Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yeni sezon öncesinde Spor Güvenliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Bak, toplantıda yeni sezon öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ve hazırlıkları değerlendirdiklerini belirterek, rekabetin centilmenlik içinde yaşandığı, tribünlerin dostluk ve kardeşliğin simgesi olduğu bir sezon temennisinde bulundu.

İki bakanlık arasındaki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bak, sporcuların ve tüm sporseverlerin güven içinde sporun ruhunu yaşayabilecekleri bir ortam oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Paylaşımında, "Çünkü biliyoruz ki spor; huzur varsa güzeldir, güven varsa birleştiricidir." ifadelerini kullanan Bakan Bak, yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bak, açıklamasının sonunda ev sahipliği dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ederek, sporun barış, dostluk ve kardeşlik ikliminde yaşanması için ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr ile bir araya gelerek yeni sezon öncesinde Spor Güvenliği Toplantımızı gerçekleştirdik.



Rekabetin centilmenlik içinde yaşandığı, tribünlerin dostluğun ve kardeşliğin adresi olduğu bir sezon için hazırlıklarımızı değerlendirdik.… pic.twitter.com/AI1lfW57BR — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 14, 2026