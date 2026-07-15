Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR'ın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev aldı

Olay, saat 22.30 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Güreci mevkisinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ve orman ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçraması önlendi.

TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle TIR'ın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.