Çanakkale ile Yunanistan’ın turistik adalarından Limni arasında başlatılan katamaran seferlerinin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için sabah saatlerinde Kepez Limanı’na geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular gemiye binerek tarihi yolculuğa başladı.

Limnos Express Operatörü Emin Çakmak, Limni Adası’nın Yunanistan’ın en büyük 8’inci adası olduğunu belirterek, adanın Avrupa’dan yoğun ilgi gören önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

Çakmak, Limni’nin bugüne kadar Türkiye için uzak mesafe nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini ifade ederek, “Doğası, sahilleri, gastronomisi ve tarihiyle son derece özel bir destinasyon. Ayrıca Osmanlı açısından da tarihi bağları bulunan bir ada. Bu seferler iki ülke arasında turistik ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek” dedi.

Çanakkale’nin bugüne kadar Yunan adaları turizminden yeterince pay alamadığını vurgulayan Çakmak, yeni hattın bölge ekonomisine canlılık kazandıracağını belirtti. Karşılıklı turist hareketliliğinin hem turizmi hem de ticareti artıracağı ifade edildi.

Seferlerin ekim ayı sonuna kadar pazar ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez yapılacağı bildirildi. 2027 yılında ise Anzak anma etkinlikleri kapsamında Limni-Çanakkale kombine turlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Açılış seferine gazeteciler, yerel yöneticiler ve turizm acentelerinden oluşan 50 kişilik heyet katılırken, ticari yolcu taşımacılığının 2 Temmuz itibarıyla başlayacağı açıklandı. Katamaran tipi geminin 350 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi.